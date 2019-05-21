Зеленский попросил ЕС об усилении антироссийских санкций

По словам президента Украины, усиление санкций жизненно важно для страны. Зеленский также выразил надежду на единство ЕС в противодействии строительству «Северного потока-2»

Владимир Зеленский (слева) и Марош Шефчович (Фото: Сайт президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем обсудил санкционную политику ЕС в отношении России, сообщается на сайте главы государства.

Зеленский назвал окончание войны в Донбассе первым из стоящих перед ним вызовов и отметил «важность усиления санкций против страны агрессора», говорится в сообщении.

«Усиление санкций в отношении Российской Федерации через агрессию — это наша действительно большая надежда. Я надеюсь, что санкционное давление со стороны ЕС будет продолжаться», — сказал Зеленский и добавил, что это жизненно важно для страны и людей, «которых мы теряем на Донбассе».

Зеленский отметил, что рассчитывает на дальнейшую помощь Еврокомиссии в переговорах между Украиной, ЕС и Россией по договору на транзит российского газа. «Мы также будем благодарны за солидарную позицию ЕС в вопросе противодействия реализации строительства газопровода «Северный поток-2», — добавил президент.