Главу строительной компании задержали после взрыва на АЗС в Серпухове

Главу строительной компании задержали после взрыва на АЗС в Серпухове

После взрыва на АЗС в Серпухове возбудили уголовное дело, сообщается на сайте главка СКР по Московской области.

Дело завели по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным следствия, 20 мая во время сварочных работ на АЗС была нарушена техника безопасности. Из-за этого произошел хлопок паров бензина в топливных емкостях. Трое мужчин погибли на месте, еще один был госпитализирован.

Как отмечает СК, для ремонта на АЗС был заключен договор строительного подряда с одним из обществ с ограниченной ответственностью. Следователи задержали генерального директора организации. Он отказался давать показания. В ближайшее время решится вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.