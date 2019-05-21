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Главу строительной компании задержали после взрыва на АЗС в Серпухове

После взрыва на АЗС в Серпухове возбудили уголовное дело, сообщается на сайте главка СКР по Московской области.

Дело завели по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным следствия, 20 мая во время сварочных работ на АЗС была нарушена техника безопасности. Из-за этого произошел хлопок паров бензина в топливных емкостях. Трое мужчин погибли на месте, еще один был госпитализирован.

Общество
Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

Как отмечает СК, для ремонта на АЗС был заключен договор строительного подряда с одним из обществ с ограниченной ответственностью. Следователи задержали генерального директора организации. Он отказался давать показания. В ближайшее время решится вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.

При осмотре места происшествия был изъят сварочный аппарат. Расследование продолжается, устанавливаются также очевидцы и свидетели происшествия.

Взрыв произошел на АЗС №20 «СерпуховНефтеПродуктСервис» 20 мая. Для ликвидации его последствий МЧС привлекло 15 спасателей и четыре единицы техники.

Теги: Серпухов, Московская область, АЗС, взрыв
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