Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

Хлопок паров бензина произошел во время сварочных работ на автозаправке. Возгорания после взрыва не было. Помимо трех погибших есть еще один пострадавший

Фото: ГУ МЧС России по МО

На автозаправке в Серпухове произошел взрыв, в результате которого погибли три человека. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

«В результате сварочных работ на емкости для хранения нефтепродуктов на АЗС по адресу: Северный проезд, 4, произошел хлопок паров бензина без возгорания», — прокомментировали причину взрыва в ведомстве.

Жертвами случившегося стали три человека, еще один пострадал. Всего МЧС привлекло для ликвидации последствий взрыва 15 человек и четыре единицы техники.

Обстоятельства инцидента выясняются. В региональном главке уточнили, что взрыв произошел на АЗС «СерпуховНефтеПродуктСервис». Как следует из данных, размещенных на официальном сайте этой сети автозаправок, инцидент произошел на АЗС № 20.