Подозреваемый в финансировании ИГ объяснил переводы помощью детям Африки

Уроженец Северной Осетии Георгий Гуев, перечисливший с 2015 года боевикам «Исламского государства» (организация запрещена в России) 50 млн руб., заявил в суде, что помогал детям Африки. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Гуева, речь идет о благотворительном фонде «Живое сердце», занимающемся рытьем колодцев в африканских деревнях. «Я совершал переводы на банковские карты указанного фонда, но их владельцев я лично не знал», — добавил мужчина.

Следствие ходатайствует о заключении Гуева в СИЗО на два месяца. Сам мужчина просить заключить его под домашний арест.

26-летний Гуев был задержан в Москве в четверг, 16 мая, по обвинению в финансировании деятельности ИГ. По версии следствия, мужчина также спонсировал основателя исламского фонда «Мухаджирун» Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского), объявленного в розыск за терроризм.