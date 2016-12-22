Бортников рассказал об угрозе «раскрученных террористических брендов»

Международный терроризм овладевает технологиями использования криптовалют, электронного банкинга и шифрованной коммуникации для противодействия спецслужбам. Для пропаганды используются «террористические бренды», добавил глава ФСБ

Александр Бортников (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Каждый этап развития террористических сетей связан с овладением новыми технологиями, в том числе технологиями вербовки. Сейчас террористы осваивают шифрованную интернет-коммуникацию и криптовалюты, а также используют «раскрученные террористические бренды» в целях пропаганды. Об этом на VII Московской конференции по международной безопасности рассказал глава ФСБ Александр Бортников, передает корреспондент РБК.

Глава ФСБ отметил пропагандистский эффект от слияния крупных террористических группировок. «Следует принять во внимание и вероятный пропагандистский эффект от возможного слияния раскрученных террористических брендов, за каждым из которых стоит своя профессиональная медийная машина», — сказал Бортников.

«Напомню, что возникновение и «Аль-Каиды», и ИГИЛ (запрещенные в России террористические организации. — РБК) сопровождалось выходом пропаганды терроризма на новый качественный уровень. Каждый раз их пытались копировать другие джихадистские группировки. Уже сейчас уровень овладения международным подпольем современными информационными и телекоммуникационными технологиями достаточно высок», — рассказал глава спецслужбы.

Глава ФСБ рассказал, что в Сети функционирует более 10 тыс. сайтов террористических структур и «сотни тысяч их аккаунтов в соцсетях». Вместе с тем Бортников отметил, что речь идет не только об использовании интернета в качестве инструмента пропаганды. «Я также имею в виду масштабное использование средств шифрованной интернет-коммуникации, электронного банкинга и криптовалют в схемах удаленного управления террористической деятельностью и ее финансирования», — пояснил он.

В качестве примера международной электронной коммуникации террористов Бортников привел подготовку терактов на территории России и Европы из стран Ближнего Востока. «Только в минувшем году в России было предотвращено 25 терактов, совершено четыре. Все они координировались через Глобальную сеть посредством мессенджера, в том числе с территории Сирии и Ирака», — рассказал он.

Кроме того, Бортников упомянул проблему «индивидуального джихада» — «когда одиночками или малыми группами совершаются нападения в местах массового пребывания людей с использованием любых подручных средств — от холодного оружия до автотранспорта».

На этой конференции секретарь Совета безопасности Николай Патрушев назвал три фактора, способствующих развитию терроризма. По его мнению, к ним относятся нелегальная миграция, наркоторговля и увеличившиеся благодаря интернету возможности вербовки.

О вербовке террористов через мессенджеры неоднократно сообщали спецслужбы. Такую технологию использовал приезжий из Таджикистана, задержанный в декабре за вербовку членов террористического подполья, рассказывали РБК источники в полиции и Следственном комитете. Для своей деятельности он использовал WhatsApp и Telegram.

Летом прошлого года ФСБ сообщила, что люди, готовившие теракты в метро Санкт-Петербурга в 2017 году, связывались с «зарубежным куратором» и своими пособниками по мессенджеру Telegram. «Наиболее активно членами международных террористических организаций на территории РФ используется мессенджер Telegram, предоставляющий террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации», — подчеркивали в ФСБ.