На Аляске два человека погибли после падения гидросамолета

На Аляске в результате падения гидросамолета Taquan Air погибли два человека — пилот и пассажир, пишет CNN со ссылкой на заявление властей боро Кетчикан-Гейтуэй, где 20 мая произошел инцидент.

Подробности катастрофы не приводятся, однако, отмечает телеканал, это уже второе за неделю происшествие с самолетом Taquan Air (бренд местной авиакомпании Venture Travel). Taquan Air также принадлежал гидросамолет, который столкнулся с другим в ночь на 14 мая. В результате, по последним данным, погибли шесть человек.

В конце апреля в округе Кингслед (штат Техас) разбился легкомоторный самолет, что привело к гибели двух человек. Сообщалось, что он упал на поле около проселочной дороги.