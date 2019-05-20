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Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
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Орешкин назвал себя «мегафоном Тувы» после решения Медведева

Небольшим регионам нужен своеобразный «мегафон» в лице министра-куратора, так как их проблемы на федеральном уровне слышны не всегда, такое мнение высказал в разговоре с журналистам глава Минэкономразвития России Максим Орешкин, ставший ранее куратором республики Тыва. В понедельник он провел в Кызыле совещание по вопросам социально-экономического развития региона.

«В этом как раз задача института кураторства, чтобы всех собирать, чтобы отстаивать интересы, потому что когда губернатор с населением 320 тысяч человек — его голос на федеральном уровне не всегда слышен. <...> Я работаю в качестве «мегафона» для губернатора», — заявил министр, передает «РИА Новости».

В марте премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам разработать меры по ускоренному развитию регионов с низким уровнем социально-экономического благосостояния. По словам главы кабмина, между регионами в России есть сильное отличие в сфере уровня жизни населения, поэтому власти должны принимать меры для выравнивания их развития.

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«Цель — создать условия для нормальной, достойной жизни на всей территории страны, чтобы, вне зависимости от того, где люди живут, они имели доступ к качественной медицине, образованию, пользовались инфраструктурой и просто нормально зарабатывали», — заявил тогда Медведев.

Помимо Тувы, премьер обратил внимание также на ситуацию в Калмыкии, Мордовии, Марий Эл, Республике Алтай, а также в Саратовской, Курганской и Пензенской областях. Глава правительства предложил закрепить за каждой такой территорией куратора из федерального правительства, который «будет, что называется, приглядывать за тем, как реализуются те или иные решения».

Орешкин был назначен куратором Тувы.

Согласно статистике, озвученной ранее вице-премьером Татьяной Голиковой, Республика Тыва — самый бедный регионов России: уровень бедности превысил 41% от численности населения.

Теги: Максим Орешкин, Тува
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