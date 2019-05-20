Орешкин назвал себя «мегафоном Тувы» после решения Медведева

Небольшим регионам нужен своеобразный «мегафон» в лице министра-куратора, так как их проблемы на федеральном уровне слышны не всегда, такое мнение высказал в разговоре с журналистам глава Минэкономразвития России Максим Орешкин, ставший ранее куратором республики Тыва. В понедельник он провел в Кызыле совещание по вопросам социально-экономического развития региона.

«В этом как раз задача института кураторства, чтобы всех собирать, чтобы отстаивать интересы, потому что когда губернатор с населением 320 тысяч человек — его голос на федеральном уровне не всегда слышен. <...> Я работаю в качестве «мегафона» для губернатора», — заявил министр, передает «РИА Новости».

В марте премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам разработать меры по ускоренному развитию регионов с низким уровнем социально-экономического благосостояния. По словам главы кабмина, между регионами в России есть сильное отличие в сфере уровня жизни населения, поэтому власти должны принимать меры для выравнивания их развития.

«Цель — создать условия для нормальной, достойной жизни на всей территории страны, чтобы, вне зависимости от того, где люди живут, они имели доступ к качественной медицине, образованию, пользовались инфраструктурой и просто нормально зарабатывали», — заявил тогда Медведев.



Помимо Тувы, премьер обратил внимание также на ситуацию в Калмыкии, Мордовии, Марий Эл, Республике Алтай, а также в Саратовской, Курганской и Пензенской областях. Глава правительства предложил закрепить за каждой такой территорией куратора из федерального правительства, который «будет, что называется, приглядывать за тем, как реализуются те или иные решения».