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Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
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Экономика ,  
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Медведев назвал регионы с самой сложной социально-экономической ситуацией
Глава правительства поручил профильным ведомствам разработать меры по ускоренному развитию регионов с низким уровнем социально-экономического благосостояния
Фото: Кирилл Чаплинский / ТАСС

Различные регионы России по уровню жизни местных жителей сильно отличаются друг от друга, иногда речь идет о разнице в несколько раз, государство должно принять меры для выравнивания их социально-экономического развития. Об этом заявил глава правительства России Дмитрий Медведев на состоявшемся 27 марта совещании о социально-экономическом развитии регионов, передает корреспондент РБК.

«Цель — создать условия для нормальной, достойной жизни на всей территории страны, чтобы, вне зависимости от того, где люди живут, они имели доступ к качественной медицине, образованию, пользовались инфраструктурой и просто нормально зарабатывали», — сказал Медведев.

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Премьер-министр поручил Минэкономразвития, Минфину и Минтруду до 15 апреля представить в правительство дополнительный комплекс мер по ускоренному развитию субъектов с низким уровнем социально-экономического благосостояния.

«У нас есть такие субъекты, где ситуация наиболее сложная. Это Калмыкия, Мордовия, Марий Эл, Республика Алтай, сюда же относят Саратовскую, Курганскую, Пензенскую области и Тыву», — сказал Медведев.

Глава правительства подчеркнул, что проведет серию совещаний, на которых будут обсуждаться конкретные меры поддержки указанных регионов. «Причем речь не идет о том, что просто банально деньги в очередной раз выделить из резервного фонда правительства. Я это не исключаю, но это точно не главное, и это последнее, что можно сделать», — сказал он.

По словам Медведева, речь идет о грантовой системе поддержки, принятии инфраструктурных решений, создании территорий опережающего развития, особых экономических зон и работа по национальным проектам.

«Полагаю правильным по каждому из этих территорий, где вот такие сложности существуют, также еще закрепить куратора из федерального правительства. Просто человека, который будет, что называется, приглядывать за тем, как реализуются те или иные решения», — добавил глава российского правительства.

Авторы: Юлия Старостина, Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Медведев
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