Медведев назвал регионы с самой сложной социально-экономической ситуацией

Глава правительства поручил профильным ведомствам разработать меры по ускоренному развитию регионов с низким уровнем социально-экономического благосостояния

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Различные регионы России по уровню жизни местных жителей сильно отличаются друг от друга, иногда речь идет о разнице в несколько раз, государство должно принять меры для выравнивания их социально-экономического развития. Об этом заявил глава правительства России Дмитрий Медведев на состоявшемся 27 марта совещании о социально-экономическом развитии регионов, передает корреспондент РБК.

«Цель — создать условия для нормальной, достойной жизни на всей территории страны, чтобы, вне зависимости от того, где люди живут, они имели доступ к качественной медицине, образованию, пользовались инфраструктурой и просто нормально зарабатывали», — сказал Медведев.

Премьер-министр поручил Минэкономразвития, Минфину и Минтруду до 15 апреля представить в правительство дополнительный комплекс мер по ускоренному развитию субъектов с низким уровнем социально-экономического благосостояния.

«У нас есть такие субъекты, где ситуация наиболее сложная. Это Калмыкия, Мордовия, Марий Эл, Республика Алтай, сюда же относят Саратовскую, Курганскую, Пензенскую области и Тыву», — сказал Медведев.