В Минфине не поддержали идею отменить НДС для российских онлайн-магазинов

В Минфине не поддержали идею отменить НДС для российских онлайн-магазинов

Глава департамента Минфина по налоговой и таможенной политике Алексей Сазанов заявил, что министерство не поддержит отмену НДС для онлайн-магазинов. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Должны быть равные конкурентные условия. И очень странно, если мы для онлайн-ритейлоров и обычной розничной торговли будем создавать разные условия в части НДС», — сказал он.

При этом Сазанов добавил, что подобное предложение не поступало в министерство.

16 мая источники РБК сообщили, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила участникам рынка подумать над отменой НДС для российских онлайн-магазинов, чтобы лишить иностранных продавцов преимущества.