Пьяный полицейский в Саратове сбил насмерть подростка

В Саратове пьяный полицейский сбил насмерть 14-летнего подростка. К настоящему времени следователи задержали подозреваемого, сообщается на сайте следственного управления СКР по Саратовской области.

По версии следствия, инцидент произошел 17 мая в районе Песчанно-Уметской улицы со стороны 1-го Уметского проезда. Установлено, что 40-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля KIA Ceed, сбил ребенка, который впоследствии умер от полученных травм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека).

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.