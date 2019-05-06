На перекрестке в Петербурге машина второй раз за месяц сбила пешеходов

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 65,20 +0,12 EUR Бирж. 73,04 +0,10 Brent 70,84 -0,63% USD Нал. 65,64 64,35 EUR Нал. 73,59 72,26 USD ЦБ 65,34 +0,70 EUR ЦБ 73,11 +0,80 EUR/USD 1,1202 +0,0002 BTC/USD Бирж. 6 087,00 +37,00 IMOEX 2 579,75 -0,05% RTSI 1 245,59 -0,22% DJIA 26 382,58 -0,46% Nasdaq 8 108,03 -0,69%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 65,34 (+0,7) Quote, 12:16
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 73,11 (+0,8) Quote, 12:16
Столтенберг предостерег союзников по НАТО от взаимных ударов санкциями Политика, 21:51 Шереметьево открыл вторую полосу после катастрофы SSJ100 Общество, 21:49 Российский 24-летний хоккеист подписал контракт с «Торонто» Спорт, 21:34 Власти опубликовали фото перекрывшего Ленинский проспект в Москве ДТП Общество, 21:32 В Мексике обнаружили обломки упавшего самолета с людьми на борту Общество, 21:16 На перекрестке в Петербурге машина второй раз за месяц сбила пешеходов Общество, 20:48 Хачанов стартовал с победы на теннисном турнире в Мадриде Спорт, 20:48 Магистральный газопровод загорелся на Урале Общество, 20:45 СК опубликовал видео эвакуации сгоревшего самолета с ВПП Шереметьево Общество, 20:42 «Нафтогаз» обвинил «Газпром» в нарушении конкуренции Экономика, 20:41 Боевики дважды за день обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии Политика, 20:36 Туроператоры сообщили об отмене рейсов «Аэрофлота» на Шри-Ланку и Бали Общество, 20:15 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу РБК и Philips, 20:10 Четыре вопроса о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево Общество, 20:03
Общество ,  
0 
На перекрестке в Петербурге машина второй раз за месяц сбила пешеходов

В Санкт-Петербурге на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки автомобиль наехал на пешеходов, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел вечером 6 мая. Daewoo Matiz выехал с проезжей части на тротуар и врезался в строительные леса на перекрестке. По информации издания без указания источника, за рулем сидел мужчина, который доставлял заказы ресторана «Оллис». Он потерял сознание, что и стало причиной инцидента.

В результате металлические трубы пробили лобовое стекло, водитель скончался. В образовавшемся завале пострадали две молодые девушки, одну из них в тяжелом состоянии госпитализировали.

«Авария произошла в районе 19:24 в Центральном районе на пересечении Невского проспекта и Фонтанки. По предварительной информации, водителю стало плохо, видимо, он мог скончаться еще до совершения наезда на пешеходов. Пострадали двое, один в состоянии средней тяжести, другой в тяжелом состоянии», — заявили позднее РБК в отделе пропаганды управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Общество
Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре Петербурга

18 апреля на том же перекрестке на людей наехал автомобиль BMW, который до этого столкнулся с другой машиной на проезжей части. Тогда в результате аварии пострадали шесть человек, включая двух пешеходов — граждан Эстонии и Германии.

Теги: Санкт-Петербург, автомобиль, наезд, новости РБК
Материалы по теме
В центре Петербурга BMW наехал на пешеходов
Общество
В Петербурге водитель выстрелил в сделавшего ему замечание пешехода
Общество
СМИ сообщили о наезде машины скорой помощи на пешехода в центре Москвы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter