На перекрестке в Петербурге машина второй раз за месяц сбила пешеходов

На перекрестке в Петербурге машина второй раз за месяц сбила пешеходов

В Санкт-Петербурге на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки автомобиль наехал на пешеходов, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел вечером 6 мая. Daewoo Matiz выехал с проезжей части на тротуар и врезался в строительные леса на перекрестке. По информации издания без указания источника, за рулем сидел мужчина, который доставлял заказы ресторана «Оллис». Он потерял сознание, что и стало причиной инцидента.

В результате металлические трубы пробили лобовое стекло, водитель скончался. В образовавшемся завале пострадали две молодые девушки, одну из них в тяжелом состоянии госпитализировали.

«Авария произошла в районе 19:24 в Центральном районе на пересечении Невского проспекта и Фонтанки. По предварительной информации, водителю стало плохо, видимо, он мог скончаться еще до совершения наезда на пешеходов. Пострадали двое, один в состоянии средней тяжести, другой в тяжелом состоянии», — заявили позднее РБК в отделе пропаганды управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.