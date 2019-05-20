СК возбудил дело о взятке против замглавы Минсельхоза Краснодарского края

Следователи возбудили уголовное дело о взяточничестве в отношении замминистра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК.

Дело также возбудили в отношении начальника управления развития малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации министерства. Их подозревают в получении взятки с использованием служебного положения в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве (ч.6 ст. 290, ч.4 ст. 291.1 УК).

По данным следствия, замминистра с октября 2017 года был председателем комиссии, которая отбирала участников программы по развитию сельского хозяйства края и предоставляла им гранты. В феврале 2019 года председатель сельскохозяйственного потребительского кооператива обратилась в министерство, так как хотела получить подобный грант. Начальник управления заявил, что женщине могут в этом помочь, если она передаст 4 млн руб.

30 апреля он встретился с ней и получил средства, после чего передал их председателю комиссии — замминистра сельского хозяйства. Их действия пресекли сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Ведется расследование.