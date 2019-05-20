Спасатели потушили пожар в автосалоне Hyundai в Кемерово

Спасатели ликвидировали пожар в автосалоне Hyundai в Кемерово. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

«Сейчас пожарные продолжают работы по проливке конструкций здания», — говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС по Кемеровской области, информация о пожаре поступила в 20:49 по местному времени (16:49 мск). На месте работали более 90 спасателей и 29 единиц спецтехники. Они ликвидировали возгорание в 22:14 (18:14 мск).

В ведомстве сообщали РБК, что загорелась крыша автосалона. Площадь пожара составляла 1000 кв. м. Один из очевидцев рассказал, что кровля здания обрушилась.