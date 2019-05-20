Общество , 19:50
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Спасатели потушили пожар в автосалоне Hyundai в Кемерово
Спасатели ликвидировали пожар в автосалоне Hyundai в Кемерово. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.
«Сейчас пожарные продолжают работы по проливке конструкций здания», — говорится в сообщении.
По данным ГУ МЧС по Кемеровской области, информация о пожаре поступила в 20:49 по местному времени (16:49 мск). На месте работали более 90 спасателей и 29 единиц спецтехники. Они ликвидировали возгорание в 22:14 (18:14 мск).
В ведомстве сообщали РБК, что загорелась крыша автосалона. Площадь пожара составляла 1000 кв. м. Один из очевидцев рассказал, что кровля здания обрушилась.