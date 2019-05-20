В Кемерово загорелся автосалон Hyundai. Об этом сообщает портал A42.

Над автосалоном стоит большой столб дыма, видны языки пламени. Пожарным пока не удается справиться с огнем, утверждает портал. Движение автомобилей возле здания оказалось заблокировано, в городе начались пробки.

«Горит крыша автосалона. На месте работает 14 единиц техники. По пострадавшим еще нет информации, уточнятся», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области. Площадь пожара составляет 1000 кв.м.

25 марта 2018 года в Кемерово произошел пожар в торговом центре «Зимняя вишня». Его жертвами стали 60 человек, большинство из которых — дети. Впоследствии было возбуждено три уголовных дела, в рамках которых привлекли к ответственности 15 человек.