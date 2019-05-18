В Таганроге загорелся склад на территории бывшего хлебозавода

В Таганроге загорелся склад на территории бывшего хлебозавода

Крупный пожар произошел на складе в Таганроге. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

По данным ведомства, загорелся склад по адресу Большая Бульварная улица д. 12. «Погибших, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

«РИА Новости», ссылаясь на представителя главка МЧС по региону, сообщает, что пожар произошел на складе на территории бывшего хлебозавода. Площадь пожара составляет 1,7 тыс. кв м.

К настоящему моменту пожарным удалось локализовать возгорание. К тушению привлечены 45 человек и 14 единиц техники.