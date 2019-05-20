Гройсман заявил о нежелании Зеленского сформировать «новый порядок дня»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,54 -0,24 EUR Бирж. 72,05 -0,18 Brent 72,39 +0,10% USD Нал. 65,05 64,02 EUR Нал. 72,59 71,55 USD ЦБ 64,49 -0,14 EUR ЦБ 71,96 -0,28 EUR/USD 1,1168 +0,0013 BTC/USD Бирж. 7 816,20 -372,80 IMOEX 2 576,01 -0,06% RTSI 1 258,12 +0,27% DJIA 25 730,13 -0,13% Nasdaq 7 742,01 -0,95%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
Hewlett Packard Enterprise $19 (+28,38%) прогноз CFRA к 07.03.20 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Золото $1 305 (+1,86%) прогноз BNP Paribas к 30.06.19
Hewlett Packard Enterprise $19 (+28,38%) прогноз CFRA к 07.03.20 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 64,49 (-0,14) Quote, 14:12
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 71,96 (-0,28) Quote, 14:12
Гройсман заявил о нежелании Зеленского сформировать «новый порядок дня» Политика, 19:34 «Нью-Йорк Рейнджерс» подписали контракт с победителем Кубка Гагарина Спорт, 19:33 Арт-группа «Война» сообщила об аресте ее лидера в Германии Общество, 19:33 В МВД объяснили предложение конфисковывать машины у пьяных водителей Общество, 19:25 Источники для роста: какие бывают кредиты для бизнеса РБК и ВТБ, 19:19 В партии Порошенко назвали имя временного главы правительства Украины Политика, 19:19 СБР дисквалифицировал двух российских биатлонистов Спорт, 19:00 Эстония обвинила российский Ту-154 в нарушении границы Политика, 18:59 Минпросвещения планирует обучать мигрантов русскому языку в детских садах Общество, 18:54 Business talk: как выйти из бизнеса, если вы его основатель РБК и Сбербанк Первый, 18:50 Производители предупредили о росте цен на детское питание и лимонад Бизнес, 18:48 «Криптозима завершилась»: почему цифровые деньги продолжат расти в цене Крипто, 18:40 Соперник сборной России по квалификации Евро-2020 сменил главного тренера Спорт, 18:38 Кадыров сравнил инаугурационную речь Зеленского с обещаниями Ленина Политика, 18:33
Выборы на Украине ,  
0 
Гройсман заявил о нежелании Зеленского сформировать «новый порядок дня»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что президент Владимир Зеленский взял на себя ответственность за будущее страны после призыва об отставке правительства. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.

Гройсман отметил, что предлагал президенту и Верховной раде вместе сформировать «новый порядок дня» и быстро начать принимать решения, которые сделали бы страну сильной.

Политика
Глава кабмина Украины объявил об уходе в отставку

«Новоизбранный президент выбрал другой путь. И он своим заявлением взял на себя всю ответственность перед угрозами будущего, которые есть в повестке дня», — сказал он. Премьер-министр добавил, что приоритетом для него является стабильность.

Политика
Зеленский предложил правительству Украины уйти в отставку

20 мая во время инаугурационной речи Зеленский предложил правительству Украины уйти в отставку. Он отметил, что члены кабмина говорят только о том, что они не смогут сделать. В связи с этим президент заявил, что они могут «взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах». Впоследствии премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что уйдет в отставку 22 мая.

Теги: Владимир Гройсман, Украина, Владимир Зеленский
Материалы по теме
В команде Зеленского назвали основание для роспуска Рады
Политика
Первая речь президента Владимира Зеленского. Главное
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter