Гройсман заявил о нежелании Зеленского сформировать «новый порядок дня»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что президент Владимир Зеленский взял на себя ответственность за будущее страны после призыва об отставке правительства. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.

Гройсман отметил, что предлагал президенту и Верховной раде вместе сформировать «новый порядок дня» и быстро начать принимать решения, которые сделали бы страну сильной.

«Новоизбранный президент выбрал другой путь. И он своим заявлением взял на себя всю ответственность перед угрозами будущего, которые есть в повестке дня», — сказал он. Премьер-министр добавил, что приоритетом для него является стабильность.