В Домодедово начали проверку после звонка о «минировании»

В Домодедово начали проверку после звонка о «минировании»

В московский аэропорт Домодедово поступил анонимный звонок с сообщением о «минировании», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. На место направлены сотрудники оперативных служб, рассказал собеседник агентства. Территорию аэропорта проверят кинологи с собаками.

В пресс-службе Домодедово РБК сообщили, что после получения информации службы аэропорта и силовые структуры ввели необходимые дополнительные меры безопасности.

«При поступлении анонимных угроз предусмотрены стандартные процедуры безопасности. Этот случай не был исключением», — отметили в аэропорту.

В начале апреля в Домодедово из-за анонимного сообщения о бомбе на борту самолета задержали рейс в Токио. После проверки информация о минировании не подтвердилась. В марте проверку после звонка о минировании провели во Внуково. Угрозы взрыва после проверки также не обнаружили.