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В Третьяковке началась реставрация картины Репина

Третьяковская галерея начала реставрировать картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», которая была повреждена в прошлом году при нападении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

«Первая стадия реставрации полотна включает в себя процесс раздублирования оригинального авторского холста и дублировочного, наклеенного в ходе реставрации в 1913 году», — сообщили в галерее, отметив, что после этого холст подготовят к следующему этапу реставрации.

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В Третьяковке рассказали о «хронической болезни» поврежденной картины

Руководитель пресс-службы Третьяковской галереи Анна Котляр ранее говорила, что у картины была проблема с живописным слоем, а после повреждения ситуация могла ухудшиться. Поэтому, по ее словам, в первую очередь необходимо провести масштабное исследование картины. «Она «хронически больна» — ее живописный слой отходит от холста. И это произошло даже до первой травмы в 1913 году. А после нападения на картину 25 мая, кроме видимых трех пробоин произошло и общее сотрясение полотна», — отмечала Котляр.

25 мая посетитель галереи разбил защитное стекло и повредил полотно. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело ​о повреждении объекта культурного наследия.

Повредивший картину Игорь Подпорин в суде заявил, что данное полотно вызвало у него неприятные ощущения. «Неприятное впечатление, оно выразилось так, что я стойкой повредил ее», — сказал он, добавив, что Иван Грозный не убивал сына. Также, по словам Подпорина, ему не понравилась авторская техника Репина. Свою вину в содеянном он признал частично. Сбербанк вызвался взять на себя расходы по реставрации картины. В банке их оценили в 5–10 млн руб.

Теги: Третьяковская галерея, реставрация, картина
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