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Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
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Глава австрийской Партии свободы извинился за скандал с «россиянкой»

Исполняющий обязанности главы австрийской Партии свободы Норберт Хофер на пресс-конференции принес извинения за скандал, который привел к уходу в отставку вице-канцлера и бывшего руководителя партии Хайнца-Кристиана Штрахе. Трансляция велась на странице партии в Facebook.

«Мы знаем, что сказанное там травмировало многих людей. Я хочу за это извиниться, мы не допускаем такого в партии», — заявил он.

Хофер был избран новым руководителем партии на заседании совета партии 19 мая. На следующем заседании это решение должно быть официально подтверждено.

В 2016 году представитель правых Норберт Хофер был кандидатом в президенты страны и набрал во втором туре 49,7% голосов, однако уступил меньше процента представителю «зеленых» Александру ван дер Беллену.

Политика
«Племянница российского олигарха» развалила австрийское правительство

Политический кризис в Австрии произошел после публикации СМИ видеозаписи, на которой Штрахе на Ибице беседует с женщиной, представившейся племянницей российского олигарха и назвавшей себя Аленой Макаровой. В разговоре речь шла о возможности некоторых россиян спонсировать избирательную кампанию Штрахе в обмен на правительственные заказы и покупку газеты Kronen Zeitung. После публикации материалов беседы Штрахе ушел в отставку. Российский миллиардер Игорь Макаров заявил, что не знаком с участвовавшей в разговоре женщиной.

Теги: Австрия
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