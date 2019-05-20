Глава австрийской Партии свободы извинился за скандал с «россиянкой»

Исполняющий обязанности главы австрийской Партии свободы Норберт Хофер на пресс-конференции принес извинения за скандал, который привел к уходу в отставку вице-канцлера и бывшего руководителя партии Хайнца-Кристиана Штрахе. Трансляция велась на странице партии в Facebook.

«Мы знаем, что сказанное там травмировало многих людей. Я хочу за это извиниться, мы не допускаем такого в партии», — заявил он.

Хофер был избран новым руководителем партии на заседании совета партии 19 мая. На следующем заседании это решение должно быть официально подтверждено.

В 2016 году представитель правых Норберт Хофер был кандидатом в президенты страны и набрал во втором туре 49,7% голосов, однако уступил меньше процента представителю «зеленых» Александру ван дер Беллену.