Президент Армении напомнил о законах после призыва блокировать все суды

Президент Армении напомнил о законах после призыва блокировать все суды

Президент Армении Армен Саркисян потребовал от граждан соблюдать законы после призыва премьер-министра Никола Пашиняна блокировать все суды в стране. Обращение опубликовано на сайте президента.

В нем говорится, что власть в Армении, согласно конституции, принадлежит народу. Соответственно, все ветви власти обязаны «отражать коллективную волю народа Армении». В связи с этим Саркисян призвал всех граждан проявить «рассудительность и терпимость» и сохранять спокойствие.

Ранее Пашинян объявил новый этап революции в стране и предложил своим сторонникам заблокировать все суды Армении. Премьер-министр сделал такое заявление на следующий день после того, как Ереванский суд изменил меру пресечения для бывшего президента страны Роберта Кочаряна. В результате Кочарян вышел на свободу.

