В Ереване протестующие по призыву Пашиняна заблокировали здания судов

После призыва премьер-министра Армении Никола Пашиняна группы протестующих начали блокировать входы в здания судов в Ереване. Об этом сообщает News.am.

По данным издания, как минимум три демонстранта стоят возле здания Высшего судебного совета, перекрыт также вход и в Конституционный суд республики.

Бывший замминистра юстиции Армении Рубен Меликян указал, что в здании суда ереванского района Ачапняк выбиты стекла, а протестующие успели «потрепать спешащих на работу судей». Он опубликовал подтверждающие это фотографии.

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Днем ранее Пашинян анонсировал новый этап революции в стране и призвал своих сторонников блокировать все суды в стране, чтобы установить «народную власть в судебной сфере». Повод — освобождение из-под стражи бывшего главы государства Роберта Кочаряна под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (его арестовали в декабре по обвинению в свержении конституционного строя).