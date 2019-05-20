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ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
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Общество ,  
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Кремль отказался считать «кампанейщиной» коррупционные дела

Задержания высокопоставленных офицеров правоохранительных органов — это «системная работа по борьбе с коррупцией и любыми коррупционными проявлениями», которая продолжается «не в рамках какой-то кампанейщины». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вы знаете, что эта работа также координируется из администрации президента, работает соответствующая группа», — заявил он.

По словам представителя Кремля, работа также ведется и по линии отдельных ведомств, затрагивает их все без исключения и «все чины без каких-либо изъятий». Об этом он заявил, комментируя изъятие следователями у трех сотрудников управления «К» службы экономической безопасности ФСБ — Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и Андрея Васильева — денег и ценностей на 12 млрд руб.

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Как ранее сообщали СМИ, сопоставимая сумма может быть на счетах подставных лиц и компаний. Деньги хранились в квартирах и банковских ячейках.

Трех сотрудников управления «К» ФСБ задержали в конце апреля. Глава отдела управления Черкалин обвиняется в получении взяток на сумму $850 тыс. за совершение «действий или бездействия» в пользу взяткодателя из коммерческих структур, а также за «общее покровительство». Фролов и Васильев обвиняются в мошенничестве. Следствие считает, что в 2011 году они выманили у застройщика Сергея Гляделкина 490 млн руб., убедив его в том, что его могут привлечь к уголовной ответственности.

Теги: Дмитрий Песков, борьба с коррупцией
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