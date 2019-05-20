Кремль отказался считать «кампанейщиной» коррупционные дела

Задержания высокопоставленных офицеров правоохранительных органов — это «системная работа по борьбе с коррупцией и любыми коррупционными проявлениями», которая продолжается «не в рамках какой-то кампанейщины». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вы знаете, что эта работа также координируется из администрации президента, работает соответствующая группа», — заявил он.

По словам представителя Кремля, работа также ведется и по линии отдельных ведомств, затрагивает их все без исключения и «все чины без каких-либо изъятий». Об этом он заявил, комментируя изъятие следователями у трех сотрудников управления «К» службы экономической безопасности ФСБ — Кирилла Черкалина, Дмитрия Фролова и Андрея Васильева — денег и ценностей на 12 млрд руб.

Как ранее сообщали СМИ, сопоставимая сумма может быть на счетах подставных лиц и компаний. Деньги хранились в квартирах и банковских ячейках.