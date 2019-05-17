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Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
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«Коммерсантъ» узнал об изъятии 12 млрд руб. у полковников ФСБ
У трех сотрудников управления «К» изъяты деньги и ценности на сумму более 12 млрд руб. — они хранились в квартирах и банковских ячейках
Дмитрий Фролов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

У полковников банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова, а также их подчиненного Андрея Васильева изъяли наличные и драгоценности, оцениваемые более чем в 12 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Следователи также считают, что сопоставимая сумма может находиться на счетах подставных лиц и компаний. Агентство «Росбалт» ранее сообщало со ссылкой на источники, что 12 млрд руб. были изъяты у одного Черкалина, однако по данным «Коммерсанта», в эту сумму также вошло изъятое у Фролова и Васильева.

Как и в случае с получившим широкую известность полковником МВД Дмитрием Захарченко, деньги и ценные вещи хранились в квартирах и в банковских ячейках, отмечает «Коммерсантъ».

Общество
Главу отдела управления «К» ФСБ обвинили в получении взяток на $850 тыс.

Следователи считают, что Черкалин и Фролов могли получить эти деньги и ценности в обмен на служебную и инсайдерскую информацию, поскольку они курировали ЦБ, Минфин, крупные банки и биржи. Следователи также проверяют подозреваемых на причастность к обнальным операциям и на оказание различных услуг коммерческим банкам.

Кирилл Черкалин — руководитель 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ, а Дмитрий Фролов — его предшественник на этом посту, уволенный из спецслужбы по компрометирующим основаниям.

Управление «К» СЭБ ФСБ России занимается контрразведкой в кредитно-финансовой сфере. По факту его сотрудники в последние годы занимаются оперативным сопровождением практически всех резонансных дел в отношении высокопоставленных чиновников и бизнесменов.

Фролова, Черкалина и Васильева задержали в конце апреля. Черкалину предъявлено обвинение в получении взяток на сумму $850 тыс. за «действия или бездействие» в отношении некой коммерческой структуры и «общее покровительство».

Фролову и Васильеву вменяется мошенничество (ст. 159 УК). Связаны ли эти два дела, не известно: мошенничество расследуют в Главном следственном управлении СКР, а делом Черкалина занимаются военные следователи.

Следователи считают, что Фролов и Васильев выманили в 2011 году 490 млн руб. у застройщика Сергея Гляделкина, убедив его в том, что его могут привлечь к уголовной ответственности. В эту сумму оценены акции компании «Юрпромконсалтинг», которые Гляделкин им передал, опасаясь преследования. Эта доля впоследствии оказалась в собственности офшора «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз».

Автор: Наталья Демченко
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