«Коммерсантъ» узнал об изъятии 12 млрд руб. у полковников ФСБ

У трех сотрудников управления «К» изъяты деньги и ценности на сумму более 12 млрд руб. — они хранились в квартирах и банковских ячейках

Дмитрий Фролов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

У полковников банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова, а также их подчиненного Андрея Васильева изъяли наличные и драгоценности, оцениваемые более чем в 12 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Следователи также считают, что сопоставимая сумма может находиться на счетах подставных лиц и компаний. Агентство «Росбалт» ранее сообщало со ссылкой на источники, что 12 млрд руб. были изъяты у одного Черкалина, однако по данным «Коммерсанта», в эту сумму также вошло изъятое у Фролова и Васильева.

Как и в случае с получившим широкую известность полковником МВД Дмитрием Захарченко, деньги и ценные вещи хранились в квартирах и в банковских ячейках, отмечает «Коммерсантъ».

Следователи считают, что Черкалин и Фролов могли получить эти деньги и ценности в обмен на служебную и инсайдерскую информацию, поскольку они курировали ЦБ, Минфин, крупные банки и биржи. Следователи также проверяют подозреваемых на причастность к обнальным операциям и на оказание различных услуг коммерческим банкам.