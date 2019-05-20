Официальный сайт президента Украины обновили под Зеленского

После инаугурации Владимира Зеленского с официального сайта президента Украины убрали биографию бывшего главы государства Петра Порошенко и начали добавлять данные про нового лидера страны.

Так, в «шапке» сайта president.gov.ua, где раньше было написано «президент Украины Петр Порошенко», теперь значится «президент Украины Владимир Зеленский».

На портале появились информация о принятии присяги новым президентом, а также его полная биография.

После принесения присяги Зеленский объявил о роспуске Верховной рады и предложил уйти в отставку всему украинскому правительству. Заявления об отставке уже написали глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак, а также министр обороны страны Степан Полторак.