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Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
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Пробки в Киеве перед инаугурацией Зеленского достигли 7 баллов

Пробки в Киеве в преддверии инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского составляют 7 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».

В связи с церемонией в центре украинской столицы перекрыто движение на 19 улицах, проспектах, площадях и шоссе, уточняют «Украинские новости». Ограничения движения действуют с 6:00 до окончания мероприятий.

Политика
Команда Зеленского обнародовала программу инаугурации

Верховная рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая. Избранный президент заявил, что парламент, назначив церемонию на будний день, создал для всех проблемы, и подчеркнул, что его команда выступала за проведение инаугурации 19 мая.

Согласно программе церемонии, сначала Зеленский на торжественном заседании Рады принесет присягу, после чего ему представят командующих видами ВСУ. Позднее он начнет принимать глав иностранных делегаций и проведет двусторонние встречи с ними.

Теги: Киев, пробки, Владимир Зеленский
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