В Германии один человек погиб после аварии междугороднего автобуса

В Германии один человек погиб после аварии междугороднего автобуса

На трассе около Лейпцига произошло ДТП с автобусом междугороднего перевозчика Flixbus, в результате погиб один человек, пишет Bild со ссылкой на представителя местной полиции.

Инцидент произошел вечером, 19 мая, на автобане А9. Рейс следовал из Берлина в Мюнхен, в автобусе находились 75 человек. Детали ДТП пока неясны, однако предварительно известно, что автобус перевернулся и оказался на обочине без участия другого транспортного средства, отмечает Bild. Помимо одного погибшего семь человек получили серьезные травмы, еще несколько десятков — легкие ранения.

Движение на автобане в районе аварии было перекрыто в обе стороны, пострадавших эвакуируют при помощи вертолетов.

В середине апреля в португальской Мадейре туристический автобус, в котором было 55 человек, потерял управление на крутом повороте, съехал с дороги, перевернулся и упал на крышу жилого дома. В результате погибло около 30 человек, большинство — туристы из Германии.