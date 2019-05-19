Член жюри «Евровидения» ответил на исполнение песни победителя в 2017-м

Член российского жюри «Евровидения», композитор Лора Квинт в комментарии РБК заявила, что лично ей ничего не известно о том, что победитель состоявшегося в Израиле песенного конкурса, голландский певец Дункан Лоуренс представил на «Евровидении» не новую песню, как того требуют правила, а композицию, которую уже исполнял в 2017 году.

Прежде, в конце апреля, на это обратил внимание автор портала Wiwibloggs (позиционирует себя как сайт, посвященный новостям «Евровидения» и европоп музыки) Келвин Байер. Лоуренс, отмечалось в его статье, уже тогда был фаворитом на конкурсе у букмекеров. Однако песню, которую голландец собирался исполнить на «Евровидении», автор текста обнаружил на YouTube. Она была опубликована в 2017 году, тогда Лоуренс исполнял ее на студенческой вечеринке.

На тот момент у видео, говорилось в статье, было менее 500 просмотров (на данный момент — более 42 тыс.). Голландская делегация, как и организаторы конкурса это никак не комментировали. Согласно правилам «Евровидения», песни, которые представляются на конкурсе, должны быть выпущены в течение определенного времени. Так, музыкальный (коммерческий) релиз композиций (текста и музыки) для конкурса этого года, по правилам организаторов, должен был состояться не раньше 1 сентября 2018 года. В случае же, если эти песни появлялись в социальных сетях или на других платформах ранее, чтобы не нарушить правила, исполнители должны их переделать.

«Мне лично ничего не известно об исполнении песни финалиста до конкурса», — прокомментировала ситуацию в беседе с РБК Лора Квинт. «В приличном обществе это, конечно, чревато», — добавила она, заметив однако, что в случае с Лоуренсом этот вопрос, по ее мнению, должны рассматривать эксперты.