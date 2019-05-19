Пассажиры прервавшего взлет SSJ вылетели в Москву резервным рейсом

Пассажиры самолета Sukhoi Superjet-100 (SSJ100) авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь из Ульяновска в Москву накануне вечером, отправлены в столицу резервным рейсом. Об этом сообщила РБК старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Майя Иванова.

«Самолет не вылетел из-за проблем с гидростатической системы. Пассажиры были оставлены на ночевку, после чего отправлены в 6:30, улетели на резервном самолете», — сказала Иванова. Она отметила, что по данному факту Ульяновская транспортная прокуратура проводит проверку.

Вечером 18 мая пассажирский самолет рейсом Ульяновск — Москва на скорости 55 км/ч прервал полет из-за отказа гидросистемы.

Источник РИА «Новости» отмечал, что речь идет о рейсе SU1389. Он подтвердил, что все пассажиры рейса отказались лететь на данном самолете.

Как пояснила РЕН ТВ заместитель начальника пресс-службы ПАО «Аэрофлот» Вера Абанина рейс был задержан по технической причине. Вылет рейса должен был состояться в 17:20 по местному времени (16:20 мск).