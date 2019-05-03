Летевший из Минвод самолет совершил аварийную посадку в Нур-Султане

В аэропорту Нур-Султана совершил аварийную посадку самолет казахстанской авиакомпании Scat, который летел из Минеральных Вод. Причиной стала разгерметизация салона, сообщает издание Nur.kz со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

На борту лайнера были 42 пассажира и пять членов экипажа, в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщает издание, из-за аварийной посадки на запасной аэродром отправили один чартерный рейс и один рейс авиакомпании Air Astana. Кроме того, был задержан вылет рейса компании FlyArystan.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

В пресс-службе Scat сообщили «РИА Новости», что при выполнении рейса «на эшелоне загорелась индикация отказа системы автоматического регулирования давления в кабине». Экипаж перешел на ручное управление и «снизился до безопасного эшелона, далее продолжил полет до пункта назначения», отметили в компании.