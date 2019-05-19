В Израиле задержали протестовавших против «Евровидения» шестерых иудеев

Полиция в Израиле задержала шестерых представителей ультрарелигиозной еврейской общины, протестовавших в минувшую субботу против нарушения шаббата при проведении песенного конкурса «Евровидение-2019». Об этом сообщает газета The Nation со ссылкой на данные в правоохранительных органах.

Отмечается, что протестующих задержали за нарушение общественного порядка и нападение на сотрудника полиции. В результате протестов двое полицейских получили легкие травмы.

Как уточняет издание The Times of Israel, протестующие заблокировали улицу ХаНевиим и прилегающие дороги, а также остановили движение транспорта. Митингующие считают, что «Евровидение» осквернило еврейский праздник. Уточняется, что конкурс завершился по окончании «еврейской субботы», процесс подготовки к проведению этого состязания на это время не прекращался.

Согласно религиозным нормам в иудаизме, шаббат предусматривает полный отказ от работы на время от захода солнца в пятницу до захода солнца в субботу.

В текущем году финал «Евровидения» состоялся 18 мая в Тель-Авиве. Победителем конкурса стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс (492 балла), второе место досталось итальянцу Алессандро Махмуду (465 баллов), третьим стал россиянин Сергей Лазарев (369 баллов), выступивший с песней Scream.