В Израиле задержали протестовавших против «Евровидения» шестерых иудеев

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,78 +0,13 EUR Бирж. 72,23 +0,02 Brent 72,32 -0,92% USD Нал. 65,28 64,67 EUR Нал. 72,87 72,09 USD ЦБ 64,63 +0,07 EUR ЦБ 72,25 -0,12 EUR/USD 1,1155 -0,0017 BTC/USD Бирж. 7 944,60 +683,60 IMOEX 2 577,48 -0,14% RTSI 1 254,68 -0,53% DJIA 25 764,00 -0,38% Nasdaq 7 816,29 -1,04%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 64,63 (+0,07) Quote, 17 мая, 12:24
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 72,25 (-0,12) Quote, 17 мая, 12:24
Пассажиры прервавшего взлет SSJ вылетели в Москву резервным рейсом Общество, 11:10 СМИ сообщили о приглашении Порошенко на инаугурацию Зеленского Политика, 11:02 В Израиле задержали протестовавших против «Евровидения» шестерых иудеев Общество, 10:51 Карельская красная: как выращивают радужную форель в России РБК и ВТБ, 10:48 «Голден Стэйт» третий раз выиграл у «Портленда» в финале Запада НБА Спорт, 10:33 При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека Общество, 10:27 Полиция опровергла информацию СМИ о стрельбе у Большого театра Общество, 09:51 Депутат Рады оценил потери Украины от торговой войны с Россией в $80 млрд Экономика, 09:42 Как начать бегать: правильный подход РБК и Philips, 09:25 В Японии повысили уровень опасности извержения вулкана в районе Токио Общество, 09:24 SpaceX подала иск к правительству США Бизнес, 09:13 Пьяный полицейский в Саратове сбил насмерть подростка Общество, 08:42 Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC Спорт, 08:25 Пять человек погибли при крушении частного самолета в Гондурасе Общество, 07:43
Общество ,  
0 
В Израиле задержали протестовавших против «Евровидения» шестерых иудеев

Полиция в Израиле задержала шестерых представителей ультрарелигиозной еврейской общины, протестовавших в минувшую субботу против нарушения шаббата при проведении песенного конкурса «Евровидение-2019». Об этом сообщает газета The Nation со ссылкой на данные в правоохранительных органах.

Отмечается, что протестующих задержали за нарушение общественного порядка и нападение на сотрудника полиции. В результате протестов двое полицейских получили легкие травмы.

Фотогалерея 
Самые яркие моменты финала «Евровидения-2019». Фоторепортаж

Как уточняет издание The Times of Israel, протестующие заблокировали улицу ХаНевиим и прилегающие дороги, а также остановили движение транспорта. Митингующие считают, что «Евровидение» осквернило еврейский праздник. Уточняется, что конкурс завершился по окончании «еврейской субботы», процесс подготовки к проведению этого состязания на это время не прекращался.

Согласно религиозным нормам в иудаизме, шаббат предусматривает полный отказ от работы на время от захода солнца в пятницу до захода солнца в субботу.

В текущем году финал «Евровидения» состоялся 18 мая в Тель-Авиве. Победителем конкурса стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс (492 балла), второе место досталось итальянцу Алессандро Махмуду (465 баллов), третьим стал россиянин Сергей Лазарев (369 баллов), выступивший с песней Scream.

Теги: «Евровидение», Израиль, протесты
Материалы по теме
Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter