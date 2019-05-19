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Организаторы соревнований сочли спланированным нападение на Шварценеггера

Инцидент с голливудским актером Арнольдом Шварценеггером, которого пнули в спину на соревнованиях по прыжкам Arnold Classic Africa, был тщательно спланирован. Об этом заявил организатор соревнований Уэйн Прайс, передает журнал Rolling Stone.

По словам Прайса, напавший — «безумный фанат», который «известен полиции за организацию подобных инцидентов в прошлом».

В заявлении также говорится, что актер в порядке и его настроение хорошее, несмотря на произошедшее. Он считает инцидент досадным недоразумением и не собирается выдвигать обвинений в отношении напавшего.

Общество
Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР

Мужчина ударил актера ногой в спину на соревнованиях в Йоханнесбурге, куда Шварценеггер приехал в качестве судьи. На видеозаписи инцидента видно, что после удара напавший упал на пол, затем его сразу же схватили.

Комментируя произошедшее, актер рассказал, что только после просмотра видеоролика понял, что его ударили. До этого он считал, что его толкнула толпа.

Теги: Арнольд Шварценеггер, ЮАР, нападение
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