Организаторы соревнований сочли спланированным нападение на Шварценеггера

Инцидент с голливудским актером Арнольдом Шварценеггером, которого пнули в спину на соревнованиях по прыжкам Arnold Classic Africa, был тщательно спланирован. Об этом заявил организатор соревнований Уэйн Прайс, передает журнал Rolling Stone.

По словам Прайса, напавший — «безумный фанат», который «известен полиции за организацию подобных инцидентов в прошлом».

В заявлении также говорится, что актер в порядке и его настроение хорошее, несмотря на произошедшее. Он считает инцидент досадным недоразумением и не собирается выдвигать обвинений в отношении напавшего.

Мужчина ударил актера ногой в спину на соревнованиях в Йоханнесбурге, куда Шварценеггер приехал в качестве судьи. На видеозаписи инцидента видно, что после удара напавший упал на пол, затем его сразу же схватили.