Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР. Об этом сообщает газета The Independent. Видео инцидента опубликовано в Twitter.

Отмечается, что инцидент произошел в южноафриканском Йоханнесбурге, куда актер приехал на соревнования по прыжкам в качестве судьи.

Шварценеггер раздавал автографы и фотографировался с фанатами, когда его ударили в спину.

При этом на видео видно, что после удара напавший мужчина упал на пол, после чего его сразу же схватили.