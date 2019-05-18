Шварценеггер прокомментировал нападение в Южной Африке

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер, которого ударил ногой в спину неизвестный мужчина в ЮАР, не заметил нападения. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я думал, что меня просто толкает толпа, что часто случается. Я понял, что меня ударили, только когда увидел видео, как и все вы», — написал он.

Актер также поблагодарил всех за беспокойство, сказав, что переживать не за что, и отметил, что он рад, что мужчина не прервал эфир, во время которого произошел инцидент.

Нападение на Шварценеггера произошло в южноафриканском Йоханнесбурге, куда актер приехал на соревнования по прыжкам в качестве судьи.

