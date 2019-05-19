Мадонна назвала всех участников «Евровидения» победителями

Американская певица Мадонна перед тем, как впервые выступить на «Евровидении-2019», финал которого проходит в эти минуты в Тель-Авиве, назвала всех участников музыкального конкурса победителями.

«Вы все победители. Быть здесь — уже нелегко. <...> — заявила она. — Посмотрите на всех делегатов, это представители со всего мира. И вещь, которая объединяет всех этих людей — это музыка».

Мадонна отметила, что «не стоит недооценивать силу музыки» и процитировала свою песню Music, где есть слова «Music makes the people come together» («музыка сближает людей»).

На сцене выставочного зала Тель-Авива певица исполнила новый трек Future, записанный вместе с рэп-исполнителем Quavo для ее альбома Madonna X, и песню Like A Prayer, которая вышла в 1989 году.