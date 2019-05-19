Более 1 млн человек потребовали переснять восьмой сезон «Игры престолов»

Петицию с требованием переснять восьмой, финальный сезон сериала «Игра престолов» подписали более 1 млн. человек. По состоянию на 01:00 мск 19 мая обращение набрало 1 млн 3 тыс. подписей.

Петиция, обращенная к телеканалу HBO, была опубликована на сайте Change.org 16 мая, ее создатели требуют, чтобы финальный сезон шоу был переснят при участии «компетентных сценаристов». По мнению авторов петиции, нынешние создатели сериала — Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс — «проявили свою полную некомпетентеность» в ситуации, когда у них нет исходного материала (книг Джорджа Мартина), к которому можно обратиться.

По мнению авторов петиции, «Игра престолов» заслуживает финального сезона, «который бы имел смысл».

Последний сезон телешоу выходит на телеканале HBO с 14 апреля. Всего в нем будет шесть эпизодов. На момент написания новости предпоследний, пятый эпизод под названием «Колокола» имеет на сайте IMDB рейтинг 6,7 на основе 119 тыс. оценок. По данным HBO, серию легально посмотрело рекордное число зрителей — более 18 млн. Последний эпизод заключительного сезона выйдет 20 мая.