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Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
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Общество ,  
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Более 1 млн человек потребовали переснять восьмой сезон «Игры престолов»

Петицию с требованием переснять восьмой, финальный сезон сериала «Игра престолов» подписали более 1 млн. человек. По состоянию на 01:00 мск 19 мая обращение набрало 1 млн 3 тыс. подписей.

Петиция, обращенная к телеканалу HBO, была опубликована на сайте Change.org 16 мая, ее создатели требуют, чтобы финальный сезон шоу был переснят при участии «компетентных сценаристов». По мнению авторов петиции, нынешние создатели сериала — Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс — «проявили свою полную некомпетентеность» в ситуации, когда у них нет исходного материала (книг Джорджа Мартина), к которому можно обратиться.

По мнению авторов петиции, «Игра престолов» заслуживает финального сезона, «который бы имел смысл».

Общество
Предпоследнюю серию «Игры престолов» посмотрело рекордное число зрителей

Последний сезон телешоу выходит на телеканале HBO с 14 апреля. Всего в нем будет шесть эпизодов. На момент написания новости предпоследний, пятый эпизод под названием «Колокола» имеет на сайте IMDB рейтинг 6,7 на основе 119 тыс. оценок. По данным HBO, серию легально посмотрело рекордное число зрителей — более 18 млн. Последний эпизод заключительного сезона выйдет 20 мая.

Согласно исследованию ВЦИОМа, в России «Игру престолов» не смотрели и не собираются смотреть 71% участников опроса (из них большинство — люди от 60 лет и старше). За событиями сериала следят 12% респондентов.

 

Теги: петиция, «Игра престолов», сериал
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