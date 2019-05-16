Фанаты потребовали от HBO переснять последний сезон «Игры престолов»

Больше 400 тыс. фанатов «Игры престолов» подписали петицию, в которой потребовали от HBO переделать финальный восьмой сезон сериала. Петиция появилась на сайте Change.org.

Зрители считают, что сериал заслуживает финала, «у которого есть смысл», а его сценаристы проявили себя как крайне некомпетентные авторы, когда не опирались на книги Джорджа Мартина. Сейчас петицию подписали 410 тыс. человек.

Предпоследнюю пятую серию финального сезона «Игры престолов», как рассказала HBO, посмотрело рекордное количество зрителей — 18,4 млн человек. В интернет-магазине AliExpress связанных с сериалом запросов стало на 100% больше.

В России, согласно опросу ВЦИОМа, сериал не смотрят и не будут смотреть более 70% опрошенных.