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American Express $140 (+17,5%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
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Фанаты потребовали от HBO переснять последний сезон «Игры престолов»

Больше 400 тыс. фанатов «Игры престолов» подписали петицию, в которой потребовали от HBO переделать финальный восьмой сезон сериала. Петиция появилась на сайте Change.org.

Зрители считают, что сериал заслуживает финала, «у которого есть смысл», а его сценаристы проявили себя как крайне некомпетентные авторы, когда не опирались на книги Джорджа Мартина. Сейчас петицию подписали 410 тыс. человек.

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Предпоследнюю пятую серию финального сезона «Игры престолов», как рассказала HBO, посмотрело рекордное количество зрителей — 18,4 млн человек. В интернет-магазине AliExpress связанных с сериалом запросов стало на 100% больше.

В России, согласно опросу ВЦИОМа, сериал не смотрят и не будут смотреть более 70% опрошенных.

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Последняя серия «Игры престолов» выйдет 19 мая.

Теги: «Игра престолов», петиция, HBO
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