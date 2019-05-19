Епархия заявила об акции сотен человек в поддержку храма в Екатеринбурге

Епархия заявила об акции сотен человек в поддержку храма в Екатеринбурге

В Екатеринбурге несколько сотен православных вышли вечером 18 мая на акцию в поддержку строительства храма святой Екатерины на месте сквера. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

После вечернего богослужения участники «пришли, выстроились здесь с сердечками в руках, пели пасхальные песнопения», сообщили в пресс-службе.

Храм планируется возвести возле Свердловского театра драмы к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. Он должен быть построен взамен одноименного собора, возведенного в XVIII веке и разрушенного в 1930 году. С 13 мая в центре города проходят несанкционированные массовые акции протеста, связанные с выбором места строительства собора. Протестующие выступают в защиту сквера.

Во время протестов между участниками митинга и сотрудниками ОМОНа произошли стычки, в результате которых были задержаны десятки протестующих, в отношении некоторых из них составили административные протоколы.