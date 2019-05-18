Появилось видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску

Появилось видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску

В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлено отражение сирийскими силами противовоздушной обороны удара по Дамаску.

На кадрах, запечатленных очевидцем, видно столкновение двух светящихся объектов в темном небе, а также слышны крики мирных жителей.

В ночь на 18 мая сирийские силы ПВО в небе над провинцией Эль-Кунейтра отразили ракетный обстрел со стороны Голанских высот.

По данным телеканала Al Hadath, атака со стороны израильских военных была нацелена на пригород Дамаска, где находятся иранские военные объекты и склады с боеприпасами и техникой. Данных о погибших и пострадавших не поступало.