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Появилось видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску

В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлено отражение сирийскими силами противовоздушной обороны удара по Дамаску.

На кадрах, запечатленных очевидцем, видно столкновение двух светящихся объектов в темном небе, а также слышны крики мирных жителей.

В ночь на 18 мая сирийские силы ПВО в небе над провинцией Эль-Кунейтра отразили ракетный обстрел со стороны Голанских высот.

По данным телеканала Al Hadath, атака со стороны израильских военных была нацелена на пригород Дамаска, где находятся иранские военные объекты и склады с боеприпасами и техникой. Данных о погибших и пострадавших не поступало.

Голанские высоты — территория площадью около 1800 кв. км, которая до Шестидневной войны 1967 года была частью Сирии. В ходе войны Израиль получил контроль над высотами и впоследствии принял закон, юридически включивший Голаны в состав еврейского государства. Совет Безопасности ООН счел этот шаг незаконной аннексией.

25 марта президент США Дональд Трамп официально признал Голанские высоты территорией Израиля, подписав соответствующий указ в преддверии встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Теги: Сирия, Голанские высоты, ПВО, обстрелы
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В Сети появилось видео перехвата ракет силами ПВО Сирии
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