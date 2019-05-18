Появилось видео выступления Лазарева в финале «Евровидения»

Видеозапись выступления участника «Евровидения-2019» от России Сергея Лазарева опубликована на официальном Youtube-канале международного музыкального конкурса. Певец представил композицию Scream, он выступил под пятым порядковым номером.

Лазарев исполнил песню в окружении восьми цифровых экранов с его изображением, что позволило создать эффект двойников. Его выступления сопровождалось имитацией дождя и проекциями молнии на экранах.

До российского исполнителя в финале конкурса, который проходит в эти минуты на сцене выставочного центра Тель-Авива, выступили представители Мальты, Албании, Чехии и Германии. Последней из 26 стран-участниц на сцену выйдет Испания.