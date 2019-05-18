СМИ узнали о подозрениях ФРГ в адрес австрийской разведки из-за России

Глава Федеральной службы защиты Конституции Германии (ведомство осуществляет в ФРГ контрразведывательную деятельность) Томас Хальденванг, выступая на этой неделе в немецком парламентском контролирующем органе PKGr в бундестаге, заявил, что видит значительные риски для германской разведки в сотрудничестве с Австрией. Об этом стало известно газете Welt am Sonntag.
Какие именно материалы оказались в распоряжении редакции, издание не поясняет, однако отмечает, что основанием для таких заявлений стало предположение, что Австрия может неправильно использовать и при необходимости направлять в Россию информацию, которую она получает от стран-партнеров, например, Германии.
Официально комментировать эту информацию в немецкой Федеральной службе защиты Конституции газете отказались.
Публикация Welt am Sonntag появилась на фоне скандала с австрийским вице-канцлером Хайнц-Кристианом Штрахе, который ушел в отставку следом за тем, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице якобы ведет переговоры с некой россиянкой.
Женщина при этом представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой. На видео она заявляет о готовности неких россиян финансировать избирательную кампанию Штрахе в обмен на приобретение газеты Kronen Zeitung и правительственные заказы, которые в настоящее время получает строительная компания Strabag. Видео было сделано перед парламентскими выборами в 2017 году.