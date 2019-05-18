СМИ узнали о подозрениях ФРГ в адрес австрийской разведки из-за России

Австрийские спецслужбы могут направлять в Россию данные, которые получают от стран-партнеров, заявили в немецкой контрразведке. В конце 2018-го в Австрии задержали отставного офицера, который якобы работал на российскую разведку

Томас Хальденванг (Фото: Markus Schreiber / AP)

Глава Федеральной службы защиты Конституции Германии (ведомство осуществляет в ФРГ контрразведывательную деятельность) Томас Хальденванг, выступая на этой неделе в немецком парламентском контролирующем органе PKGr в бундестаге, заявил, что видит значительные риски для германской разведки в сотрудничестве с Австрией. Об этом стало известно газете Welt am Sonntag.

Какие именно материалы оказались в распоряжении редакции, издание не поясняет, однако отмечает, что основанием для таких заявлений стало предположение, что Австрия может неправильно использовать и при необходимости направлять в Россию информацию, которую она получает от стран-партнеров, например, Германии.

Официально комментировать эту информацию в немецкой Федеральной службе защиты Конституции газете отказались.

Публикация Welt am Sonntag появилась на фоне скандала с австрийским вице-канцлером Хайнц-Кристианом Штрахе, который ушел в отставку следом за тем, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице якобы ведет переговоры с некой россиянкой.

Женщина при этом представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой. На видео она заявляет о готовности неких россиян финансировать избирательную кампанию Штрахе в обмен на приобретение газеты Kronen Zeitung и правительственные заказы, которые в настоящее время получает строительная компания Strabag. Видео было сделано перед парламентскими выборами в 2017 году.