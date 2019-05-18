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Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
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Общество ,  
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В СК рассказали об итогах проверки парка в Рязани после поручения Путина

Все оборудование для детской площадки и канатного городка, на отсутствие которых президенту России Владимиру Путину пожаловались участники форума ОНФ, было распределено по другим площадкам Рязани. Об этом по итогам проверки СК сообщила «РИА Новости» официальный представитель СУСК России по региону Анжелика Евдокимова.

По ее словам, следователи обнаружили, что оборудование, на которое были выделены деньги из бюджета, имеется в полном наличии, только на других игровых зонах.

Ранее власти Рязани также сообщали, что часть комплекса была перенесена в другие места. Эту информацию подтвердили и в региональном отделении ОНФ.

На отсутствие детской площадки в рязанском парке, на которую из бюджета города выделили 4 млн руб., пожаловалась президенту журналистка на медиафоруме ОНФ в Сочи. Она сообщила, что, несмотря на выделение бюджетных средств, конструкции так и не появились. Путин назвал это наглостью и предложил отреагировать на это главе СКР Александру Бастрыкину.
 

Теги: Владимир Путин, Рязань, следователи, проверка
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