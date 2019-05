Лазарев назвал сильным состав участников финала «Евровидения»

По словам артиста, до и во время выступлений участники очень поддерживают друг друга, а дух конкуренции на «Евровидении» появляется только во время голосования и борьбы за места.

Финал конкурса состоится вечером 18 мая. Лазарев выступит под пятым номером. Российский певец участвует в конкурсе во второй раз. Так, в 2016 году на конкурсе он занял третье место с песней You Are the Only One.