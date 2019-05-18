Лазарев назвал сильным состав участников финала «Евровидения»

Состав участников финала международного конкурса «Евровидение» получился сильным и разноплановым. Об этом в беседе с ТАСС заявил представитель России на конкурсе в этом году, певец Сергей Лазарев.

«Конечно, непростой в этом году конкурс, разноплановые песни. Наша песня — одна из самых серьезных», — уточнил он.

Певец выразил надежду, что зрители по достоинству оценят «серьезный» посыл его песни Scream.

Лазарев отметил, что на репетициях у команды получилось реализовать все свои задумки и что все прошло в штатном режиме. В настоящий момент певец пребывает «в позитивном, рабочем настрое».