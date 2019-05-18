Российские соотечественники за рубежом попросили права выбирать депутата

Соотечественники из России, проживающие в странах Америки, Австралии и Новой Зеландии, заявили о желании добиться создания избирательного округа для дальнего зарубежья, чтобы иметь своего представителя в Государственной думе. Об этом на конференции в Буэнос-Айресе заявил председатель Регионального совета соотечественников, проживающих за рубежом, Дмитрий Лобков.

Он отметил, что подобная практика распространена в Испании и Франции. «У нас есть много соотечественников, которые выехали с советскими паспортами и хотели бы получить российское гражданство, но они не могут сделать это без отказа от своего гражданства», — сказал Лобков.

Он также добавил, что соотечественники заявили о желании добиться внесения в законодательство изменений, которые позволили бы принимать решение о получении российского гражданства ребенком без согласия второго родителя.

По словам депутата Госдумы Павла Шперова от партии ЛДПР, в настоящее время для реализации инициативы существуют юридические препятствия. Он также признал необходимость решения проблемы относительно гражданства детей.

«Вопрос в том, будет ли это закон или указ президента», — уточнил Шперов.