КНДР направила протест в ООН из-за ареста властями США судна Wise Honest

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,78 +0,13 EUR Бирж. 72,23 +0,02 Brent 72,32 -0,92% USD Нал. 65,28 64,40 EUR Нал. 72,94 72,02 USD ЦБ 64,63 +0,07 EUR ЦБ 72,25 -0,12 EUR/USD 1,1155 -0,0017 BTC/USD Бирж. 7 419,90 -11,03 IMOEX 2 577,48 -0,14% RTSI 1 254,68 -0,53% DJIA 25 761,96 -0,39% Nasdaq 7 816,29 -1,04%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 64,63 (+0,07) Quote, 17 мая, 12:24
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 72,25 (-0,12) Quote, 17 мая, 12:24
КНДР направила протест в ООН из-за ареста властями США судна Wise Honest Политика, 09:21 Россия вошла в топ-5 самых упоминаемых в соцсетях из-за Евровидения стран Технологии и медиа, 09:06 Кучма счел причиной проблем Украины «написанную в Москве историю» Политика, 08:08 Оппозиция Венесуэлы опровергла прямые переговоры с правительством в Осло Политика, 07:12 QIWI заявила о росте платежей в онлайн-кинотеатрах из-за «Игры престолов» Бизнес, 07:00 Трамп согласился с необходимостью расследовать связи Байдена с Китаем Политика, 06:48 На Камчатке при восхождении на вулкан погиб японский альпинист Общество, 06:21 Гол Барбашева помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии против «Сан-Хосе» Спорт, 05:46 В команде Зеленского назвали условие роспуска Верховной рады Политика, 05:32 МИД Венесуэлы заявил о готовности к переговорам с США Политика, 05:18 Мексика решила отменить ответные пошлины на товары из США Политика, 04:52 Демократы в конгрессе решили проверить соглашение UC Rusal о заводе в США Политика, 04:34 В работе Facebook произошел сбой Технологии и медиа, 04:08 Reuters узнал об инвестировании рядом банков $50 млн в новую криптовалюту Финансы, 03:44
Политика ,  
0 
КНДР направила протест в ООН из-за ареста властями США судна Wise Honest

Северная Корея направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо с протестом из-за ареста властями США торгового судна Wise Honest. Об этом сообщает южнокорейское Yonhap News Agency.

Как отмечается в письме, «США совершили незаконный и недопустимый» акт при захвате торгового судна КНДР и впоследствии отбуксировали к архипелагу Американское Самоа. По мнению северокорейской стороны, это было сделано под предлогом, что судно нарушило положения внутреннего американского законодательства.

Как считают в КНДР, действия властей США на международной арене, основанные на внутригосударственном законодательстве, согласно резолюции 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, определяются как незаконный акт, противоречащий уставу ООН и международному праву.

«Это общераспространенный принцип международного права, согласно которому суверенное государство не может быть подчинено какой-либо другой юрисдикции», — добавляется в обращении.

Политика
КНДР выдала ввезенный в Южную Корею уголь за российский

В КНДР заявили, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш должен принять экстренные меры в связи с арестом судна, внеся, тем самым, вклад в стабилизацию ситуации на Корейском полуострове.

«Мы должны доказать справедливость», — добавляется в письме.

Северокорейское грузовое судно Wise Honest, связанное с нарушением действующих против КНДР санкций, арестовали 10 мая. Как отмечали в Минюсте США, арест связан с незаконным вывозом судном угля из Северной Кореи, которое обратно возвращалось с тяжелой техникой. При этом средства на обслуживание судна перечислялись через американские банки, что запрещено резолюциями Совета Безопасности ООН.

Wise Honest стало первым северокорейским судном, арестованным за нарушение санкционного режима.

Теги: КНДР, судно, арест, Генсек ООН
Материалы по теме
КНДР выдала ввезенный в Южную Корею уголь за российский
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter