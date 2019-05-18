КНДР направила протест в ООН из-за ареста властями США судна Wise Honest

Северная Корея направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу письмо с протестом из-за ареста властями США торгового судна Wise Honest. Об этом сообщает южнокорейское Yonhap News Agency.

Как отмечается в письме, «США совершили незаконный и недопустимый» акт при захвате торгового судна КНДР и впоследствии отбуксировали к архипелагу Американское Самоа. По мнению северокорейской стороны, это было сделано под предлогом, что судно нарушило положения внутреннего американского законодательства.

Как считают в КНДР, действия властей США на международной арене, основанные на внутригосударственном законодательстве, согласно резолюции 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, определяются как незаконный акт, противоречащий уставу ООН и международному праву.

«Это общераспространенный принцип международного права, согласно которому суверенное государство не может быть подчинено какой-либо другой юрисдикции», — добавляется в обращении.

В КНДР заявили, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш должен принять экстренные меры в связи с арестом судна, внеся, тем самым, вклад в стабилизацию ситуации на Корейском полуострове.

«Мы должны доказать справедливость», — добавляется в письме.

Северокорейское грузовое судно Wise Honest, связанное с нарушением действующих против КНДР санкций, арестовали 10 мая. Как отмечали в Минюсте США, арест связан с незаконным вывозом судном угля из Северной Кореи, которое обратно возвращалось с тяжелой техникой. При этом средства на обслуживание судна перечислялись через американские банки, что запрещено резолюциями Совета Безопасности ООН.

Wise Honest стало первым северокорейским судном, арестованным за нарушение санкционного режима.