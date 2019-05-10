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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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США арестовали северокорейское судно за нарушение санкционного режима
По данным Минюста США, судно Wise Honest незаконно вывозило уголь из Северной Кореи, а обратно возвращалось с тяжелой техникой. При этом средства на обслуживание судна проводили через американские банки
Фото: U.S. Justice Dept. / AP

США арестовали северокорейское грузовое судно Wise Honest, связанное с нарушением действующих против КНДР санкций, сообщается на сайте американского Минюста.

По данным министерства, КНДР скрывали происхождение Wise Honest и иностранные покупатели, которым судно привозило «тонны угля», не догадывались, что действуют в нарушение международных санкций.

«Эта схема позволила Северной Корее не только избежать санкций, но и также использовать Wise Honest для импорта тяжелой техники в КНДР», — говорится в заявлении министерства.

По меньше мере с ноября 2016-го по апрель 2018-го Wise Honest использовалось компанией Korea Songi Shipping Company, связанной с торговой компанией Songi rading Company. В июне 2017-м Управление по контролю над иностранными активами Минюста США заявило, что Songi подчиняется Корейской народной армии.

Согласно информации Вашингтона, примерно в середине марта 2018-го судно загрузили углем в КНДР, а уже в апреле того же года Wise Honest перехватили и задержали представители иностранных властей. После этого выяснилось, что судно не использует систему AIS (передает информацию другим судам и местным властям), несмотря на то, что этого требуют международные правила.

Wise Honest — первое северокорейское судно, арестованное за нарушение санкционного режима, подчеркнули в Минюсте.

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КНДР выдала ввезенный в Южную Корею уголь за российский

В ведомстве заявили, что КНДР и компании, которые помогают обходить действующие против этой страны санкции США и ООН должны знать, что в Вашингтоне готовы использовать «любые инструменты», в том числе конфискацию в гражданско-правовом порядке (позволяет властям арестовать имущество подозреваемых, т.е. без предъявления обвинений).

В августе 2018-го сообщалось, что КНДР удалось поставить Южной Корее 35 тыс. т угля и заработать более $5,8 млн. При этом, сырье представили как российское.

Автор: Константин Нагаев
Теги: КНДР, западные санкции
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