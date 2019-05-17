Российские военные помогли обменять десять заложников в Сирии

Сирийские власти при поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) провели обмен пленными в районе населенного пункта Эль-Хадер в провинции Алеппо. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

В ведомстве заявили, что обмен произошел 17 мая в присутствии сотрудников сирийского общества Красного полумесяца. «Состоялся обмен девяти членов незаконных вооруженных формирований на десять граждан Сирии», — говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, среди пленных были две женщины и ребенок.

Утром 17 мая Минобороны сообщило о подготовке провокации против ВКС России в Идлибе с использованием химических веществ и обломков российских боеприпасов. В оборонном ведомстве рассказали, что данные о готовящейся провокации поступили от местных жителей населенного пункта Секараб и позднее подтвердились по дополнительному независимому каналу.