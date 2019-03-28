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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
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Сирия сообщила о воздушном ударе Израиля по Алеппо
Атака, по данным сирийских государственных СМИ, была отражена. Ущерб в результате авиаудара только материальный, указали источники
Взрывы после авиаударов Израиля по окрестностям Дамаска в январе 2019 года (Фото: SANA)

Сирийское государственное телевидение сообщило о серии взрывов возле аэропорта Алеппо и близлежащей промышленной зоны, которая была вызвана воздушными ударами. Их, согласно данным гостелевидения республики, нанесли израильские самолеты, передает Reuters. Эту информацию подтверждает военный источник агентства SANA.

Атака, по информации собеседников телеканала и агентства, была отражена. «Около 23:00 [по местному времени] в среду (00:00 мск. — РБК) наши средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку Израиля на ряд объектов в промышленной зоны Шейх-Наджар на северо-востоке от Алеппо и сбили несколько ракет», — цитирует свой источник SANA. Потери, по его данным, в результате произошедшего были ограничены «материальным ущербом». Остальных деталей о случившемся собеседники не приводят.

Комментариев по этому поводу со стороны Израиля пока также нет, отмечает Times of Israel.

Видеозапись, на которой якобы запечатлены последствия взрывов в Алеппо, на своей странице в Twitter опубликовал журналист Левент Кемаль.

На кадрах вдалеке заметно сильный пожар. «Некоторые источники говорят, что в Алеппо было выбрано пять целей: цементный завод, Аль-Найраб, международный аэропорт Восточного Алеппо, [город] Азизия и [промышленная зона] Шейх-Наджар», — написал Кемаль без указания ссылок на своих собеседников.

Дамаск периодически обвиняет Тель-Авив в обстреле своих территорий. Один из последних подобных ударов был зафиксирован в январе. Российское Минобороны тогда заявило, что в результате него погибли четверо военнослужащих арабской республики, еще шесть человек получили ранения. Также, по оценке военного ведомства, ударами была «частично повреждена» инфраструктура международного аэропорта Дамаска. Всего Израиль тогда нанес три авиаудара.

В последний месяц отношения между Сирией и Израилем также обострило решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты израильской территорией. Голаны были частью Сирии, однако в резульатате шестидневной войны 1967 года Израиль занял две трети их территории. В ООН признали действия Тель-Авива аннексией. Сирия в связи с решением Трампа потребовала 27 марта созыва экстренного заседания Совбеза ООН.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Сирия, Израиль, авиаудар
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