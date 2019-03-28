Сирия сообщила о воздушном ударе Израиля по Алеппо

Атака, по данным сирийских государственных СМИ, была отражена. Ущерб в результате авиаудара только материальный, указали источники

Взрывы после авиаударов Израиля по окрестностям Дамаска в январе 2019 года (Фото: SANA)

Сирийское государственное телевидение сообщило о серии взрывов возле аэропорта Алеппо и близлежащей промышленной зоны, которая была вызвана воздушными ударами. Их, согласно данным гостелевидения республики, нанесли израильские самолеты, передает Reuters. Эту информацию подтверждает военный источник агентства SANA.

Атака, по информации собеседников телеканала и агентства, была отражена. «Около 23:00 [по местному времени] в среду (00:00 мск. — РБК) наши средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку Израиля на ряд объектов в промышленной зоны Шейх-Наджар на северо-востоке от Алеппо и сбили несколько ракет», — цитирует свой источник SANA. Потери, по его данным, в результате произошедшего были ограничены «материальным ущербом». Остальных деталей о случившемся собеседники не приводят.

Комментариев по этому поводу со стороны Израиля пока также нет, отмечает Times of Israel.

Видеозапись, на которой якобы запечатлены последствия взрывов в Алеппо, на своей странице в Twitter опубликовал журналист Левент Кемаль.