«Свидетели Иеговы» сообщили о задержании семерых адептов в Волгограде

Участники религиозной организации «Свидетели Иеговы» заявили, что 16 мая в Волгограде задержали семерых ее последователей сообщается на сайте «Свидетелей Иеговы».

«Задержанные Сергей Мельник (46 лет), Валерий Рогозин (57 лет), Игорь Егозарян (54 года), Вячеслав Осипов (48 лет), Иван Вальковский (36 лет), Денис Пересунько (41 год) и Владимир Тарасов (81 год) были доставлены в здание Следственного комитета на улице Гагарина, д. 2», — сказано на сайте организации.

В пресс-службе следственного управления СК России по Волгоградской области РБК не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

«У меня нет информации по «Свидетелям Иеговы», — заявила РБК старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Наталия Рудник.

Некоторых из последователей, отмечают авторы сообщения, задержали на рабочем месте. Накануне в их квартирах провели обыски. Сотрудники правоохранительных органов, отмечает организация, не предъявили никаких документов или постановлений суда при задержании. Сообщается, что в изоляторе их продержат двое суток.