Эстония лишила виз журналистов ВГТРК из-за сюжета о «Свидетелях Иеговы»

Эстония запретила на пять лет въезд в Шенгенскую зону журналистам телеканала «Россия 1» Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову из-за съемок сюжета о религиозной организации «Свидетели Иеговы» (запрещено в России). Об этом сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация со ссылкой на ежегодный доклад полиции безопасности страны.

В документе говорится, что журналисты с визами, полученными в посольствах Италии и Франции, сначала прибыли в Финляндию, а затем на пароме отправились в Эстонию, чтобы подготовить для программы «Вести» сюжет, «высмеивающий деятельность религиозной организации и разжигающий враждебное отношение к ней».

По данным спецслужбы, в Таллине журналисты скрытыми камерами провели видеосъемку Кесклиннаской общины «Свидетелей Иеговы». Клип использовался в репортаже, в который вошли кадры «такого же характера», снятые в Финляндии.

Полиция также указала, что деятельность Ерофеевой и Кострикова указывает на дискриминацию людей по религиозному признаку, которая может привести к разжиганию вражды.

В пресс-службе ВГТРК отказались комментировать ситуацию для РБК.