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Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Alphabet $1 450 (+22,38%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+44,02%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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ФСБ ликвидировала ячейки «Свидетелей Иеговы» в Ялте и Северодвинске

Сотрудники управления ФСБ по Архангельской области пресекли деятельность запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» в Северодвинске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ​УФСБ.

По данным службы, трое жителей города вовлекали новых участников в организацию, проводили индивидуальные занятия по изучению экстремистских материалов и тайные встречи, а также пропагандировали идеи «Свидетелей Иеговы». Против них возбудили уголовное дело по ст. статье 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации).

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«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу крымского управления ФСБ сообщает, что в Ялте также пресекли деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы». По данным управления, 34-летний житель города проводил собрания и выступления, пропагандировал идеи организации и вовлекал в нее новых адептов. Против него также возбудили дело по ст. 282.2 УК. По месту проживания мужчины провели обыски, где обнаружили запрещенную литературу, телефоны, компьютерную технику и деньги, в том числе в иностранной валюте.

Верховный суд России в 2017 году признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией.

Теги: Ялта, Северодвинск, «Свидетели Иеговы»
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