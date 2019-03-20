ФСБ ликвидировала ячейки «Свидетелей Иеговы» в Ялте и Северодвинске

Сотрудники управления ФСБ по Архангельской области пресекли деятельность запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» в Северодвинске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ​УФСБ.

По данным службы, трое жителей города вовлекали новых участников в организацию, проводили индивидуальные занятия по изучению экстремистских материалов и тайные встречи, а также пропагандировали идеи «Свидетелей Иеговы». Против них возбудили уголовное дело по ст. статье 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации).

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу крымского управления ФСБ сообщает, что в Ялте также пресекли деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы». По данным управления, 34-летний житель города проводил собрания и выступления, пропагандировал идеи организации и вовлекал в нее новых адептов. Против него также возбудили дело по ст. 282.2 УК. По месту проживания мужчины провели обыски, где обнаружили запрещенную литературу, телефоны, компьютерную технику и деньги, в том числе в иностранной валюте.

Верховный суд России в 2017 году признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией.